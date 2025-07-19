Tüpraş, “Enerjimiz Öğrencilere” diyerek bilimi sevdirmek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirdiği Fen Deneyleri Projesi’ni Youtube kanalında yayımlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tüpraş, 'Enerjimiz Geleceğe' diyerek çocukların, gençlerin eğitimine ve teknolojiye erişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Tüpraş’ın T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, ilköğretim okullarında öğrencilere bilimi sevdirmek için hayata geçirdiği “Enerjimiz Öğrencilere: İlköğretim Öğrencileri Fen Deneyleri Projesi” önemli çıktılar elde etti.

Proje kapsamında hazırlanan 10 adet fen deneyi eğitimi videosu, 2024 yılında Millî Eğitim Bakanlığı EBA TV kanalıyla 422 bin öğrenciye ulaştı.

Tüpraş Ar-Ge çalışanlarının gönüllü desteği, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliği ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden akademik danışman görüşleriyle geliştirilen programa ait deneyler yaz tatilinde çocukların vakitlerini keyifli aynı zamanda verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla şimdi de Youtube kanalında yayına alındı. Deneyler, Tüpraş Ar-Ge merkezi çalışanlarından oluşan gönüllü bir grup tarafından laboratuvar ortamı oluşturularak yapıldı.

Evde kolay erişilebilir malzemelerle yapılabilecek deneyleri içeren videolar; çocukların doğal olayları kavramasını kolaylaştırmayı, araştırma, gözlem ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken emniyetli çalışmanın önemine de dikkat çekiyor.

Tüpraş Fen Deneylerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe6dymc3s32eiX2EKLaxIKUTzJecBnvlv