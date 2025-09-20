3. Uluslararası Dijital Enerji Fuarı (IDEE) bugün Shenzhen'de resmi olarak başladı ve sektör liderlerini, kuruluşlardan ve düşünce kuruluşlarından temsilcileri, sektör uzmanlarını, müşterileri ve dünyanın dört bir yanından gelen iş ortaklarını bir araya getirdi.

ÇİN (İGFA) - Etkinlik boyunca katılımcılar, dijital enerji endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimini ilerletmek için birlikte çalışarak en son endüstri trendleri, yeni teknoloji uygulamaları ve karşılaştırmalı iş uygulamaları hakkında tartışmalara katılacaklar. Açılış töreninde Huawei Başkan Yardımcısı ve Huawei Digital Power Küresel Pazarlama, Satış ve Hizmetler Başkanı Zhou Jianjun, "Tüm Senaryolara Uygun Şebeke Oluşturma Teknolojisi, Rüzgar ve Güneş Enerjisini Ana Güç Kaynağı Olarak Hızlandırıyor" başlıklı bir konuşma yaptı. Karbon nötrlüğünün bir fikir birliğinden eyleme dönüştüğünü ve rüzgar ve fotovoltaik penetrasyon oranındaki hızlı artışın elektrik şebekesini zayıflattığını ve güç sistemlerine iki önemli zorluk getirdiğini belirtti: yenilenebilir enerji ve güç elektroniği ekipmanlarının yüksek oranları. Huawei, süregelen teknolojik yenilik ve uzmanlığından yararlanarak, istikrarlı yeni bir güç sisteminin inşasını kolaylaştırmak için çeşitli senaryolarda şebeke oluşturma yeteneklerini geliştiriyor. Bu çaba, rüzgar ve güneş enerjisini ana güç kaynağı olarak hızlandırmayı ve tüm senaryolara uygun şebeke oluşumunda yeni bir dönem başlatmayı amaçlamaktadır.

Bir teknoloji sağlayıcı ve kolaylaştırıcı olarak Huawei, on yılı aşkın bir süredir şebeke oluşturma teknolojileri alanında araştırmaları ilerletmek için çalışmaktadır. Huawei, şebeke takibi ve şebeke desteğinden şebeke oluşturmaya geçişi savunarak sektör gelişiminin ön saflarında yer almaya devam ediyor. Huawei, kendi geliştirdiği temel donanımı (yüksek aşırı yük kapasitesine ve güvenilirliğe sahip güç cihazı; yüksek zeka ve yüksek bilgi işlem gücüne sahip dijital kontrol cihazı), mimariyi (yüksek kullanılabilirliğe sahip dizi mimarisi ve yüksek güvenlikli iki aşamalı güç mimarisi) ve algoritmaları (akıllı şebeke oluşturma algoritmaları) entegre ederek, ESS şebeke oluşturmadan PV+ESS şebeke oluşturmaya geçişi teşvik etmek için güç üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi için altı temel şebeke oluşturma yeteneği geliştirmiştir. Bu yetenekler aşağıdakileri kapsamaktadır: Bu özellikler şunları içerir: kısa devre seviyesi, sanal atalet desteği, geniş bant salınım sönümleme, hızlı birincil frekans tepkisi, dakika seviyesinde kara başlangıç ve kesintisiz şebekeye giriş/çıkış geçişi.

Şebeke oluşturma teknolojileri, küresel yeşil dönüşümler için referans noktaları oluşturarak, dünya çapında yaygın olarak kullanılmış ve ticari olarak uygulanmıştır. Orta Doğu'da, Kızıldeniz kıyısı yakınlarında Huawei'in şebeke oluşturma teknolojileri, müşterinin %100 yenilenebilir enerjiyle çalışan dünyanın en büyük mikro şebekesini kurmasına yardımcı oldu. İki yıl boyunca güvenilir bir şekilde çalışan bu mikro şebeke, şiddetli hava koşullarının neden olduğu kısa devreleri başarıyla atlatarak güvenilir güç kaynağı sağlamıştır. Çin'in Xizang kentinde gerçekleştirilen 30 MW PV+6 MW/24 MWh ESS projesinde Huawei, müşterinin yüksek irtifa, aşırı soğuk ve zayıf şebeke ortamında şebeke oluşturma ESS çözümünü uygulamasına yardımcı oldu. Bu çözüm, PV çıkışını 1,5 MW'tan 12 MW'a çıkarıyor. Sektördeki diğer çözümlerle karşılaştırıldığında, Huawei'nin çözümü %75 daha fazla enerji entegre ederek proje gelirini büyük ölçüde artırmaktadır. Dünyanın en büyük entegre PV+ESS projesi Filipinler'de başladı ve enerji uçurumunun kapatılması için zemin hazırladı. 3,5 GW PV sistemlerini ve 4,5 GWh şebeke oluşturucu ESS'leri içermektedir. Huawei'nin GW düzeyinde PV+ESS koordineli kontrol ve tesis düzeyinde kara başlangıç teknolojilerinden yararlanan proje, günde 13 saat boyunca sabit güç çıkışı sağlayabilir.

Huawei, sektörde dijital ve akıllı teknoloji inovasyonuna liderlik etmeye kararlıdır. PV+ESS zekası için sektörün ilk "cihaz-kenar-bulut" tam bağlantı sinerjisini yaratmıştır. Bu, enerji santrallerinin tam yaşam döngüsü boyunca akıllı yönetimini mümkün kılarak, daha az müdahale gerektiren ve hatta hiç müdahale gerektirmeyen İşletme ve Bakım süreçlerini gerçekleştirir ve enerji ticaretinden elde edilen gelirin en üst düzeye çıkarılmasını sağlar. Yapay zekanın tüm planlama, inşaat, bakım ve işletme süreçlerinin tamamına derinlemesine entegrasyonu sayesinde, mühendislik inşaatındaki uygulama ve tasarım hataları %40 oranında azaltılır, İşletme ve Bakım verimliliği %50 oranında iyileştirilir ve işletme geliri %10'dan fazla artırılır. Bu, müşterilerin güvenli, verimli ve akıllı yenilenebilir enerji santralleri kurmalarına yardımcı olarak, sektörü otomasyonun yeni bir çağına doğru itmektedir.

Yüksek kalite, sektörün sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Huawei Digital Power her zaman kaliteyi ön planda tutar ve mükemmellik yoluyla başarıya ulaşmak için çaba gösterir. Sistematik, süreç odaklı yetenekleri ve uçtan uca kalite stratejisiyle Huawei, talep tanımlamadan malzeme yönetimine, üretimden teslimata kadar ürün yaşam döngüsünün her aşamasında yüksek kalite standartlarını uygulayarak müşterileri için sürekli olarak daha fazla değer yaratmaktadır.

Huawei Digital Power, endüstri standartlarını iyileştirmek, enerji piyasası mekanizmasını optimize etmek ve endüstrinin büyük ölçekli, standartlaştırılmış ve yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek için endüstri yetkilileri, elektrik şebekesi operatörleri, endüstri dernekleri ve standart kuruluşlarıyla işbirliğini sürdürecek ve rüzgar ve güneş enerjisini ana enerji kaynağı olarak hızlandıracaktır.