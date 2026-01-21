Çelik altyapı dönemi hızla sona ererken, dünya su, petrol ve gaz hatlarını HDPE, PE ve PVCO gibi yeni nesil plastik borularla yeniden inşa ediyor. Deprem riski altındaki Türkiye'de de CPVC, PPRC, PEX ve ABS tabanlı sistemlere geçiş artık bir tercih değil, zorunluluk olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Çelik devri bitiyor! Dünya; su, petrol ve gaz hatlarını plastik borularla yeniden inşa ediyor. Bu dönüşümde, plastik borular için kritik öneme sahip soğuk kesme ve güvenli birleştirme teknolojileri sunan Amerikan REED çözümleri, 15 yıldır Habib Makina güvencesiyle altyapı projelerinde yeni bir standart oluşturuyor.

Küresel altyapı yatırımlarında paslanan ve depremde kırılgan hale gelen çelik borular hızla terk edilirken, yerlerini esnek yapılarıyla sismik hareketleri absorbe edebilen HDPE, PE, PVCO, CPVC, PPRC, PEX ve ABS gibi ileri mühendislik plastikleri alıyor.

Türkiye'de de su, petrol ve gaz hatlarından nükleer ve endüstriyel tesislere kadar pek ço k kritik projede bu dönüşüm hız kazanırken, plastik boruların yapısını bozmadan işlenmesini sağlayan 'soğuk teknoloji' çözümleri hayati önem taşıyor. Habib Makina, 15 yıldır Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olduğu Amerikan REED markasının soğuk kesme, ve kaynak ağzı açma teknolojilerini Türk mühendisliğinin hizmetine sunuyor.

Deprem dalgalarını emebilen yapıları sayesinde uzun ömürlü ve yüksek dayanımlı 'özel plastik' borular, bugün Amerika'dan Kuzey Avrupa'ya, Japonya'dan Orta Doğu'ya kadar modern altyapının temelini oluşturuyor.

Türkiye'de de BOTAŞ'ın stratejik doğalgaz hatlarından İSKİ'nin ana isale hatlarına, Akkuyu Nükleer Santrali'nin kritik soğutma sistemlerine kadar pek çok proje bu teknolojiyle hayata geçiriliyor. Ancak milyarlarca dolarlık bu yatırımların başarısı, sahadaki uygulama detaylarına bağlı. Uzman mühendislik raporları, plastik borulara uygulanan yanlı ş kesme ve birleştirme yöntemlerinin altyapı güvenliğini ciddi biçimde zayıflattığını ortaya koyuyor. Spiral taşlama ve oksijen kaynağı gibi ısı üreten işlemler, plastik borunun moleküler yapısını bozarak hattı kırılgan hale getiriyor ve deprem anında en zayıf noktadan kırılmalara yol açıyor. Bu kritik soruna çözüm ise altyapı sektörünün 'altın standardı' olarak kabul edilen Amerikan REED teknolojisinden geliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, plastik boru altyapılarında doğru ekipman kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

'Bugün altyapıda kullanılan özel plastik borular, deprem güvenliği açısından büyük avantaj sağlıyor. Ancak bu borulara sıcaklık veren her müdahale, sistemin en zayıf noktasını oluşturur. Spiral taşlama ya da yüksek devirli kesicilerle yapılan işlemler, borunun moleküler yapısını bozuyor. REED 'in soğuk kesme teknolojisi ise borunun yapısını koruyarak güvenli bir altyapının temelini atıyor.'

MİLLİ GÜVENLİK VE DEPREM DİRENCİ: YER ALTINDAKİ ALTYAPI HAYATİ ÖNEME SAHİP

Türkiye'nin sismik gerçekliğinin, yer altındaki boru hatlarını yalnızca teknik bir altyapı unsuru olmaktan çıkararak doğrudan bir milli güvenlik meselesine dönüştürdüğünü ifade eden Yusuf Habib, 'Rijit yapıya sahip çelik ve demir borular, deprem anında esneyemediği için kırılıyor; bu durum şehirlerin susuz kalmasına ve daha da tehlikelisi, patlayan doğalgaz hatlarının yangınlara yol açmasına neden oluyor. Yaşanan bu tablo, kırılgan altyapı anlayışının sürdürülemezliğini açık biçimde ortaya koyuyor. Dünya genelinde bu risklere karşı çözüm, sarsıntıyla birlikte hareket edebilen, esnek ve uzun ömürlü boru teknolojilerine geçişte bulunuyor. HDPE ve moleküler olarak güçlendirilmiş PVCO sistemleri, deprem dalgal arını absorbe edebilme kabiliyetleri sayesinde artık birçok ülkede standart haline geliyor. Bu 'yaşayan altyapı' yaklaşımı, yalnızca boru hatlarını değil, şehirlerin sürekliliğini de güvence altına alıyor' diye konuştu.

STRATEJİK SEKTÖRLERDE PLASTİK KALKANI

Enerji, şehir altyapısı ve ağır sanayi gibi Türkiye'nin kalkınma omurgasını oluşturan sektörlerde plastik boru sistemlerine geçişin artık kaçınılmaz bir gereklilik olarak öne çıktığının altını çizen Habib, 'Enerji ve doğalgaz hatlarında kullanılan HDPE ve PE sistemleri, ısıl füzyonla birleştirildiğinde sızdırmazlığı borunun kendisinden daha güçlü hale getiriyor. Hassas 90 derece kesimler sağlayan REED giyotin kesicilerle hazırlanan ek yerleri, bu hatların en kritik noktalarını dahi yüksek güvenlik seviyesine taşıyor. Şehir altyapısı ve içme suyu yönetiminde ise PVCO ve PVC sistemleri dikkat çekiyor. Korozyona uğrayan çe lik borular, yüksek su kaybı ve halk sağlığı riskleri yaratırken, PVCO borular çeliğe kıyasla çok daha hafif olmasına rağmen yüksek basınç dayanımı sunuyor. REED Bevel Boss® teknolojisiyle açılan kusursuz kaynak ağızları, deprem anında conta kaymasını engelleyerek suyun kesintisiz akışını güvence altına alıyor. Ağır sanayi ve tesis yönetiminde ise CPVC ve ABS sistemleri öne çıkıyor. Asidik atıklar ve kimyasal korozyon karşısında çeliğin hızla yıprandığı ortamlarda, bu plastikler tesislerin operasyonel sürekliliğini koruyarak plansız duruşların ve ekonomik kayıpların önüne geçiyor' dedi.

İLK VE KRİTİK ADIM: KIVILCIMSIZ VE ISISIZ KESİM

Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib'in verdiği bilgilere göre, altyapı uygulamalarında ilk ve en kritik adımı, kıvılcımsız ve ısısız kesim oluşturuyor. Çelik, paslanmaz çelik, dökme ve sünek demirden olan boruları kesmek için önerdiği a letlerden bazıları şunlardır:

Dar hendeklerde veya borunun etrafında tam tur atmanın mümkün olmadığı durumlarda REED Menteşeli Kesiciler, 1 inçten 12 inçe kadar boruları yalnızca çeyrek tur kol hareketiyle, ısı ve kıvılcım oluşturmadan kesebiliyor. Çalışma alanının daha da kısıtlı olduğu durumlarda ise REED LCRC Low Clearance serisi devreye giriyor. Yalnızca 127 mm'lik bir açıklıkla çalışabilen bu özel seri, 2 inçten 16 inçe kadar borularda güvenli soğuk kesim yapılmasını sağlıyor. Daha büyük çaplı altyapı projelerinde ise 20 inçten 42 inçe kadar borular için REED RC Rotary kesiciler kullanılıyor.

Çap büyüdükçe hızın kritik hale geldiği projelerde REED Universal Pipe Cutter (UPC), 6 inçten 48 inçe kadar plastik boruların yanı sıra dökme demir ve belirli et kalınlıklarındaki çelik boruları da pnömatik gücüyle, malzeme yapısını bozmadan kesebiliyor. Bu teknoloji, büyük ölçekli altyap ı projelerinde hem zaman kazandırıyor hem de iş güvenliğini artırıyor.

KUSURSUZ HAZIRLIK VE GÜVENLİ BİRLEŞTİRME

Kesim sonrası işlemde, kusursuz kaynak ağzı açma ve güvenli birleştirme büyük önem taşıyor. Boruların sağlam bir şekilde sabitlenmesi için REED Zincir Mengene ve Saha Boru Mengeneleri kullanılırken, pah kırmak ve kaynak ağzı açmak için REED Bevel Boss tercih ediliyor. Standart taşlama motorlarına kolayca takılabilen bu sistem, saniyeler içinde pürüzsüz bir yüzey oluşturarak kimyasal yapıştırıcının boru ile tam entegrasyonuna olanak tanıyor. Elektrofüzyon kaynağı aşamasında ise PE borulardaki görünmez oksit tabakası REED PE Soyucular ile temizleniyor ve bu sayede tamamen sızdırmaz bir bağlantı elde ediliyor.

Boru birleştirme aşamasında sıkça yapılan 'kepçeyle vurma' gibi uygulamaların büyük hasarlara yol açtığını belirten Yusuf Habib, bu noktada REED PPJ Plastik Boru Birleştirici'nin kritik rol oynadığını ifade ederek, 'PPJ, boruyu mekanik kaldıraç gücüyle nazikçe yerine oturtur. Zedelemeden, milimetrik hassasiyetle kilitleme yapar. Yanlış birleştirilmiş borunun dahi zarar görmeden ayrılmasını sağlayan nadir teknolojilerden biridir' dedi.

Altyapı bakım ve onarım çalışmalarında su kesintilerini minimuma indiren çözümler de REED teknolojilerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. REED DM serisi manuel delme makineleri ve Feed Tap sistemleri, basınç altındaki hatlarda güvenli delme imkânı sunarken, akülü Power Drive üniteleri hem vana operatörü hem de kombine delme ve kılavuz çekme sistemleriyle tek hamlede işlem yapılmasını sağlıyor. Operasyon sonunda ise elektrikli ya da matkap tahrikli test pompalarıyla hattın sızdırmazlığı sahada anında test edilebiliyor.

ALTYAPI YATIRIMLARINDA BÜTÜNCÜL BAKIŞ

Altyapı yatırımlarında bütüncül bir bakış aç ısının şart olduğunu vurgulayan Habib Makina Başkan Vekili Yusuf Habib, 'Yer üstündeki yapıları güçlendirirken, yer altındaki damarlarımızı ihmal edemeyiz. İSKİ, DSİ ve büyük sanayi kuruluşları için bu artık bir tercih değil, zorunluluktur. Habib Makina'nın 15 yıllık tecrübesiyle sunduğu REED çözümleri, deprem ülkesi Türkiye için güvenli altyapının anahtarıdır.' diye konuştu.