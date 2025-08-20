Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımladı. Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,06 artarken, imalat sektöründe yıllık artış yüzde 30,10 olarak kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre, Yİ-ÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,46 artış gösterdi.

SANAYİ SEKTÖRLERİNDE ARTIŞ

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık değişimlerde madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 28,30 artış, imalat sektörü ise yüzde 30,10 artış gösterdi.

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,22, imalat sektöründe yüzde 3,01 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişim oranları ise tabloya şöyle yansıdı:

Ara malları yüzde 26,47 artış, Dayanıklı tüketim malları yüzde 33,74 artış, dayanıksız tüketim malları yüzde 33,82 artış, enerji yüzde 10,44 artış, sermaye malları yüzde 34,48 artış.

Aylık değişimlere bakıldığında da; ara malları yüzde 2,57 artış, dayanıklı tüketim malları yüzde 3,26 artış, dayanıksız tüketim malları yüzde 3,76 artış, enerji yüzde 2,98 artış, sermaye malları yüzde 2,99 artış.

İMALAT SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

İmalat sektörü, hem yıllık hem de aylık bazda önemli bir artış göstererek Yİ-ÜFE’nin genel yükselişinde belirleyici oldu. İmalat ürünlerinde yıllık yüzde 30,10, aylık ise yüzde 3,01 artış yaşandı. Özellikle dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ile sermaye mallarındaki yüksek artış oranları dikkat çekti.