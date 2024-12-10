Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sözcü'den Mehmet Serbest'in haberinde yer alan İddiaya göre; Cihan Çetinkaya’nın bir suçlunun serbest bırakılması için Başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi. İstediği parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalanan Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Cihan Çetinkaya, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi olan Prof. Dr. Cihan Çetinkaya olayın ortaya çıkması üzerine ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.

ATÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ADNAN SÖZEN OLAYI DOĞRULADI

Konu hakkıında konuşan Sözen, "Olayın detayını bilmiyorum ancak rektör yardımcısı olmadan 6 ay önce yaşadığı bir olay neticesinde üniversitemin adının şahsi olaya buluşmaması için görevden aldım. Savcılıktan yazısının gelmesini müteakip disiplin soruşturması da açacağım" dedi.

Kaynak:Sözcü