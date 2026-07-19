Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştükten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle birlikte Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.

KKTC (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ne geçti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler ile komutanların müzede incelemelerde bulunduğu ve yetkililerden bilgi aldığı belirtildi. Açıklamada, Barbarlık Müzesi'nin, Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirilen katliamları belge ve materyallerle ziyaretçilere aktardığı ifade edildi.

Bakan Güler ve beraberindeki heyetin müzedeki ziyaret sırasında sergilenen belgeleri inceleyerek Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları yansıtan eserler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldığı bildirildi.

Ziyaretin, KKTC'deki resmi temaslar kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.