ANKARA (İGFA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Programı'nın 2026 yılı 1. dönem sonuçlarını açıkladı.

Program kapsamında, müşteri kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen çözüm önerilerinin KOBİ'ler tarafından Ar-Ge faaliyetlerine dönüştürülmesi ve ticarileşebilir çıktılar elde edilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, proje önerilerinin değerlendirme sonuçlarına TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi üzerinden erişilebileceği belirtildi.

Projeleri destek almaya hak kazanan kuruluşlar tebrik edilirken, başvurusu olumsuz sonuçlanan kuruluşlara da projelerini revize ederek 1707 programının yeni çağrı dönemlerine yeniden başvuru yapabilecekleri hatırlatıldı.