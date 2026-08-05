Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı ve Sahne Sanatları Bölümü, uzun yıllar eğitim ve sanat faaliyetlerini sürdürdüğü Mudanya'daki binasından, Temmuz 2026 itibariyle üniversitenin ana kampüsü olan Görükle Yerleşkesi'ne taşındı.

BURSA (İGFA) - Mudanya'da 18 yıldır faaliyet gösteren Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki Güzel Sanatlar Fakültesi, Görükle'ye taşındı. Taşınma işleminin tamamlanmasının ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve diğer idari yöneticilerle birlikte fakültenin yeni binasına inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Görükle Yerleşkesi'ndeki yeni yerinde fakülteyi ilk kez ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Güzel Sanatlar Fakültesinin akademik ve idari personeliyle bir araya geldi. Yeni dönem hazırlıkları ve fiziki altyapı çalışmalarına dair Dekan Prof. Ali Sait Liman'dan detaylı bilgiler alan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Fakültenin ana kampüse taşınmasının üniversitenin bütünselliği açısından büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz; 'Güzel Sanatlar Fakültemizin Mudanya'da uzun yıllara dayanan değerli bir geçmişi var. Ancak Fakültemizin Görükle Yerleşkesi'ne taşınması, öğrencilerimizin ana kampüsteki sosyal, kültürel ve akademik imkânlardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlayacaktır. Sanat eğitiminin, üniversitemizin diğer disiplinleriyle iç içe olması hem öğrencilerimize hem de üniversitemize yeni bir dinamizm katacaktır. Bu yeniliğin aynı zamanda araştırma üniversitesi vizyonumuza önemli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyorum. Yeni binamızın tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve üniversitemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum' dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Ali Sait Liman, Dekanlık ve Sahne Sanatları Bölümü olarak kampüse taşınmalarının akademik ve idari açıdan fakültenin kurumsal kimliğine olumlu katkıları olacağını belirterek, bu durumun aynı zamanda öğrencilerin eğitim, barınma ve sosyal aktivite imkânlarını da zenginleştireceğini ifade etti.