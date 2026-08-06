Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin kısa dönem ikamet izinlerine ilişkin yeni düzenlemeyi üniversitelere bildirdi. Düzenlemeyle ikamet izni, gerekli şartların sağlanması halinde toplam 2 yıla kadar uzatılabilecek.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan uluslararası mezunların kısa dönem ikamet izinlerine ilişkin yeni düzenlemenin üniversitelere duyurulduğunu açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuruda bulunarak 1 yıllık kısa dönem ikamet izni alan uluslararası mezunlar, gerekli şartları taşımaları halinde yeniden başvuru yaparak ikamet izinlerini bir yıl daha uzatabilecek. Böylece düzenleme kapsamında uluslararası mezunların Türkiye'deki toplam kısa dönem ikamet süresi 2 yıla kadar çıkabilecek.

YÖK, düzenlemenin uluslararası mezunların lisansüstü eğitimlerine devam etmelerini, akademik çalışmalarını sürdürmelerini ve niteliklerine uygun istihdam olanaklarından yararlanmalarını desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Yeni uygulamayla, Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan uluslararası mezunların akademik ve mesleki faaliyetlerini ülkede sürdürmelerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.