Konak Belediyesi Afet Merkezi (KAM) Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Komutanlığı ve HAK-TİM iş birliğiyle düzenlenen 'Suda Hayvan Arama ve Kurtarma Eğitimi'nde, deniz canlıları ve vatandaşlara yönelik kurtarma senaryolarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Konak Belediyesi, Afet Merkezi (KAM) Arama Kurtarma Timi'nin suda arama ve kurtarma kapasitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Komutanlığı ve HAK-TİM iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Suda Hayvan Arama ve Kurtarma Eğitimi' kapsamında ekipler, İzmir Körfezi'nde uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimlerde, yaralanan veya misinalara dolanarak mahsur kalan kuşlar ile deniz kaplumbağalarının güvenli şekilde kurtarılmasına yönelik senaryolar uygulandı. Ayrıca suya düşen kedi ve köpeklerin kurtarılması için izlenecek yöntemler de ekipler tarafından tatbik edildi. Program kapsamında, denizde boğulma tehlikesi yaşayan kişilere yönelik arama, kurtarma ve ilk müdahale teknikleri de yeniden gözden geçirilerek uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Konak Belediyesi, afetlere karşı daha hazırlıklı bir kent hedefi doğrultusunda arama kurtarma ekiplerinin eğitimlerini sürdürmeye ve ekiplerin teknik kapasitesini güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Konak'ın gururu KAM timi can kurtarmak için demir aldı! ⚓️????



Konak Belediyesi Afet Merkezi (KAM) Arama Kurtarma Timimiz, Sahil Güvenlik Ege Denizi Bölge Komutanlığı ve HAK-TİM iş birliğiyle 'Suda Hayvan Arama ve Kurtarma Eğitimi' gerçekleştirdi.



Körfezde düzenlenen eğitimde;: pic.twitter.com/TabWuNcqYo — Konak Belediyesi (@KonakBel) August 6, 2026