Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz eğitim desteğinden yararlanarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınanına hazırlanan öğrenciler, Antalya'nın nitelikli liselerinde eğitim görmeye hak kazandı.

ANTALYA (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Ermenek, Zeytinköy ve Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde yürütülen 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 515 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ücretsiz eğitim desteğinden yararlandı.

Öğrencilere okul derslerine destek programlarının yanı sıra LGS hazırlık kursları, rehberlik hizmetleri ve düzenli deneme sınavları sunuldu. Bu kapsamda 135 öğrenci LGS hazırlık programına katılırken, açıklanan sonuçlara göre 10 öğrenci Türkiye genelinde ilk yüzde 10'luk başarı dilimine girmeyi başardı.

LGS sonuçlarına göre Furkan Demirbilek, 471 puan ve yüzde 1,2'lik genel yüzdelik dilimle en yüksek başarıyı elde ederek Antalya Anadolu Lisesi'ne yerleşti. Ömer Faruk Bilengör yüzde 3,22'lik dilimle Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi'ni, Ayşe Naz Yalçın yüzde 3,76'lık dilimle Gülveren Anadolu Lisesi'ni, Desen Elvan Güler yüzde 6,15'lik dilimle Antalya Anadolu Lisesi'ni, Cemre Efnan Kuril ise yüzde 8,17'lik dilimle Serik Fen Lisesi'ni kazandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, LGS'de başarılı olan öğrencileri, ailelerini ve eğitim sürecine katkı sunan öğretmenleri tebrik ederek yeni eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.