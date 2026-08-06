TÜBİTAK, 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı'nın 2026 yılı ikinci dönem başvurularını açtı. Doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar, 25 Ağustos'a kadar çevrim içi başvuru yapabilecek.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı kapsamında 2026 yılı ikinci dönem çağrısını başvuruya açtı.

Program kapsamında, TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak görev alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara performansa dayalı burs desteği sağlanacak. Destek programıyla, araştırmacıların bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi, projelere aidiyetlerinin artırılması, performans ve motivasyonlarının desteklenmesi ile araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Adaylar, 3 Ağustos'ta başlayan başvurularını 25 Ağustos 2026 saat 17.30'a (TSİ) kadar TÜBİTAK'ın çevrim içi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

TÜBİTAK, çağrıya ilişkin ayrıntılı başvuru takvimi ve koşulların programın resmi internet sayfasında yer alıyor.