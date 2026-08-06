Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Üsküdar Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi (ARGEM) Lisesi öğrencilerinin geliştirdikleri insansız su altı aracı ve kutup araştırmalarına yönelik yerli izleme sistemiyle önemli başarılara imza attığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Üsküdar Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi (ARGEM) Lisesi öğrencilerinin bilim ve teknoloji alanında elde ettikleri başarıları kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, ARGEM Lisesi öğrencileri geliştirdikleri insansız su altı aracı ile kutup araştırmalarına yönelik yerli izleme sistemi projeleriyle dikkat çekti.

ARGEM Lisesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Buzulcuklar Takımı, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışması kapsamında fiziki bilimler alt alanında Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme alanındaki başarılarının, gençlerin araştırma ve inovasyon ekosistemine katkı sunma potansiyelini ortaya koyduğunu belirterek, başarıda emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.