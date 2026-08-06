Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen 'Oyunlarla Afet Farkındalık Eğitimi İçerik Değerlendirme ve Uygulama Kılavuzu Hazırlama Çalıştayı' ile öğrencilerin afetlere karşı bilinçlenmesi ve güvenli davranış becerileri kazanması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Kızılay iş birliğinde, okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimlerinin geliştirilmesi amacıyla 'Oyunlarla Afet Farkındalık Eğitimi İçerik Değerlendirme ve Uygulama Kılavuzu Hazırlama Çalıştayı' gerçekleştirildi.

MEB Yardımcısı Cihad Demirli'nin katılımıyla başlayan çalıştayda, çocukların afet yönetimi süreçlerini oyun temelli yöntemlerle öğrenmelerine yönelik içerikler ele alındı.

Çalışmayla öğrencilerin akranlarıyla iş birliği içinde afetlere hazırlık süreçlerini deneyimlemeleri, güvenli davranış refleksi geliştirmeleri ve çevrelerindeki riskleri fark edebilen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Hazırlanacak kılavuz kapsamında, okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin yaş gruplarına uygun oyunlarla afet bilincinin artırılması, okul, ev ve yakın çevrede karşılaşabilecekleri riskleri değerlendirme becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

MEB ve Türk Kızılay yetkilileri, afetlere hazırlık konusunda erken yaşta farkındalık oluşturmanın, toplumun afetlere karşı dayanıklılığını artırmada önemli rol oynadığını vurguladı.