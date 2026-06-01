ANKARA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), özel sağlık kuruluşlarında görev yapan yaklaşık 30 bin hekimi ilgilendiren çalışma rejimi değişikliklerinin yürürlüğe girmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, özel sağlık alanında uzun süredir hekim emeğinin görünmez kılındığı, gelir belirsizliği yaratan ve şirketleşmeyi artıran uygulamalara dikkat çekildi.

Yeni düzenleme sürecinde hekimlerin maddi ve manevi kayba uğramaması gerektiği vurgulandı.

TTB, hekim emeğinin korunmasının yalnızca mesleki bir hak değil, aynı zamanda nitelikli sağlık hizmeti, hasta güvenliği ve toplum sağlığının temel şartı olduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunularak, kazanılmış hakların korunması, gelir kaybının önlenmesi, gerçek ücretler üzerinden prim yatırılması ve kayıt dışı çalışma modellerinin ortadan kaldırılması için somut adımlar atılması istendi. TTB, Merkez Konsey, Özel Hekimlik Kolu ve tabip odalarının katılımıyla 'Özel Sağlık Hizmetinde Hekim Emeğini Koruma Kurulu' oluşturulduğunu duyurdu.

Açıklamada, hekimlerin olası hak kayıplarına karşı meslek örgütleriyle iletişimde kalmaları ve daha örgütlü hareket etmeleri çağrısı yapıldı.