Milas Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna 7 yeni çift kabin kamyonet daha ekledi. Yaklaşık 16 milyon lira değerindeki araçların tanıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Fevzi Topuz, göreve geldiklerinden bu yana toplam 44 araç ve iş makinesini hizmete aldıklarını açıkladı.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ve belediye envanterinin güçlendirilmesi amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde farklı hizmet alanlarında kullanılmak üzere 7 yeni aracı bünyesine katan belediye, bu kez de Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilen 7 adet çift kabin kamyoneti hizmete sundu. Yaklaşık 16 milyon lira değerindeki araçların tanıtımı, Milas Belediyesi 1 No'lu Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Fevzi Topuz, Milas'ın 2 bin 300 kilometrekarelik geniş bir hizmet alanına sahip olduğunu belirterek, belediye hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi için araç ve ekipman yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal müdürlüklerinde kullanılacak araçların personelin ulaşımını kolaylaştıracağını ve hizmet kalitesini artıracağını ifade eden Topuz, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana araç ve ekipmanlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak' dedi.

'BUGÜNE KADAR 44 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİNİ HİZMETE ALDIK'

Belediye olarak yatırımlara devam edeceklerini belirten Topuz, göreve geldiklerinden bu yana toplam 44 araç, ekipman ve iş makinesini hizmete aldıklarını açıkladı.

Önümüzdeki günlerde yeni araçların da filoya katılacağını ifade eden Topuz, 'Bugün hizmete aldığımız 7 aracın maliyeti yaklaşık 16 milyon lira. Yeni alımlarla birlikte araç ve ekipman yatırımlarımız yaklaşık 160 milyon liraya ulaşacak. İhtiyaç duyulması halinde yeni araç temini konusunda da herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır' diye konuştu.

Konuşmasının ardından yeni araçlardan birinin direksiyonuna geçen Başkan Topuz, Kadriye Erkal Yıldırım ve Barış Şen ile birlikte aracın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Tanıtım programı, katılımcılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Törene belediye yöneticilerinin yanı sıra oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni araçların, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.