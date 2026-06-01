Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hava gücünün yerli ve millî projelerle daha da güçlendiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen kabulde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci yıl dönümünü kutlayarak, teşkilatın Türkiye'nin güvenliği ve caydırıcılığı açısından kritik rolüne dikkat çekti.

Bakan Güler, değişen küresel güvenlik ortamında Türkiye'nin artan jeopolitik ağırlığına vurgu yaparak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern teknolojiyle sürekli güçlendirildiğini ifade etti. Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil platformlarla donatıldığını belirten Güler, yerli ve millî projelerin envantere kazandırılmasının sürdüğünü söyledi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini kabulünde konuştu.



Bakan Yaşar Güler, şunları söyledi:



Konuşmasında HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve KAAN gibi projelere değinen Bakan Güler, bu sistemlerin Türkiye'nin hava gücünde önemli bir sıçrama anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca kısa süre içinde envantere girmesi planlanan sistemlerin de caydırıcılığı artıracağını ifade etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve personeline teşekkür eden Bakan Güler, Hava Kuvvetleri'nin başarılarının Türkiye'nin gururu olduğunu vurgularken, 'İstikbal göklerdedir' anlayışıyla daha güçlü bir hava kuvveti için çalışmaların süreceğini belirtti.