ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatiline ilişkin trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bayram boyunca milyonlarca vatandaşın seyahat ettiği süreçte güvenlik ve trafik tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığını belirten Çiftçi, buna rağmen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi, bayram süresince İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan 334 bin 17 personelin vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre çalıştığını ifade etti. Trafik güvenliği kapsamında ise 66 bin 481 personel ve 49 bin 826 ekip aracının sahada görev yaptığı bildirildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Çiftçi, 'Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır' ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık.



Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev:

SON YILLARIN EN DÜŞÜK BAYRAM TRAFİK CAN KAYBI

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı verilere göre 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan bayramlar arasında en düşük can kaybının yaşandığı dönem olarak kayıtlara geçti.

9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı; 2016 yılında 117 kişi, 2018'de 148 kişi, 2021'de 87 kişi, 2023'te 110 kişi, 2024'te 71 kişi olurken, bu yıl 2026'da ise 70 kişi oldu. Ayrıca önceki yıllardaki 9 günlük Kurban Bayramı tatillerinin ortalamasıyla karşılaştırıldığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yerindeki can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında azalma yaşandığı belirtildi.

'HEDEFİMİZ SIFIR CAN KAYBI'

Trafik güvenliğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, elde edilen olumlu verilere rağmen hiçbir can kaybının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi, 'Bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' değerlendirmesinde bulundu.