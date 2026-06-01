ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında Türkiye'nin süt üretimi ve sektöre yönelik desteklerine ilişkin verileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, 2025 yılında çiğ süt üretiminin 21 milyon tonu aştığı belirtilerek Türkiye'nin bu performansla Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 9'uncu sırada yer aldığı ifade edildi. Süt üretiminin gıda arz güvenliği ve tarımsal üretim zinciri açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca son 6 yılda süt üreticilerine toplam 24,5 milyar lira destek sağlandığı kaydedildi. Bu desteklerin üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirdiği ve kırsal kalkınmaya katkı sunduğu belirtildi.

Bakanlık, üreticilerin emeğinin ülke ekonomisine değer kattığını belirterek 1 Haziran Dünya Süt Günü'nü kutladı ve sektörün desteklenmeye devam edeceği mesajını verdi.