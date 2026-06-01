Artvin'in Yusufeli ilçesinde dövüş için kurulan ring içerisinde 42 adet horoz ele geçirilirken, horoz dövüştüren 39 şahsa toplam 508 bin 248 TL idari para cezası uygulandı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusufeli ilçesinde horoz dövüşü yaptırarak yasadışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon ile horozların dövüşmesi için kurulan ring içerisinde 42 adet horoz ele geçirildi.

Horoz dövüşü yaptırarak yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 39 şahsa toplam 508 bin 248 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonda bahisten elde edildiği değerlendirilen 39 bin 70 TL ele geçirilirdi ve ekiplerce el konuldu.

Dövüştürülen 42 horoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.