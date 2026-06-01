Ordu'da geçtiğimiz hafta cuma günü etkisini gösteren yoğun yağış sonrası kent genelinde heyelanlar meydana geldi. Bir günde Ordu'da oluşan 236 heyelan sonrası bazı yollar ulaşıma kapanırken Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada yoğun çalışma yürüttü.

ORDU (İGFA) - Ordu'da yaşanan olumsuzlukların vatandaşların günlük yaşamını etkilememesi için harekete geçen ekipler kentin farklı ilçelerinde eş zamanlı yol açma ve temizlik çalışması yürüttü. Bazı riskli bölgelerde ise gerekli güvenlik önlemleri de alınarak ulaşımda yaşanabilecek daha büyük aksaklıkların önüne geçildi.

Ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına ise devam ediyor.

2026 YILI İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 1.450 HEYELAN MEYDANA GELDİ

Öte yandan Ordu'da 2026 yılı içerisinde yaklaşık 1.450 heyelan meydana geldi. Özellikle son günlerde etkisini artıran yağışlar heyelan riskini yükseltirken yetkililer vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.