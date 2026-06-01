Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplam 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandına sahip Bursa'nın sahillerini yaz sezonuna hazır hale getiriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüksek kalite göstergesi olan 'Mavi Bayrak'a sahip İznik İnciraltı Halk Plajı, Karacabey Kurşunlu Halk Plajı, Karacabey Malkara Halk Plajı ve Mudanya Eşkel Halk Plajı ile birlikte toplam 24 halk plajını yaz aylarına hazır hale getirdi.

115 kilometrelik deniz ve 162 kilometrelik göl kıyısı bulunan Bursa'nın sahillerinde kaliteyi giderek yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, sorumlu olduğu halk plajlarında çalışmalarını tamamladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü'ne bağlı 172 personel, kış aylarında oluşan kirlilikleri büyük bir titizlikle temizledi. Kum kayıpları için takviye, kum serme, tesviye işlemleri ile birlikte duş ve giyinme kabinlerinde montaj ve tamir çalışmaları da tamamlandı. Yüzme sezonu boyunca plajlarda oluşan mevsimsel kirlilikler de ekipler tarafından günlük olarak temizlenecek. Yine uzman ekipler tarafından su kalitesinin takibi de büyük bir titizlikle yapılacak. Vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetler de ekipler tarafından değerlendirilerek gerekli çalışmalar anında yapılacak. Ayrıca engellilere yönelik imkanların da sağlandığı Mavi Bayraklı plajlarda sezon boyunca ücretsiz şezlong hizmeti verilecek.

Vatandaşların can güvenliği için ise 15 Haziran'dan itibaren İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 100 cankurtaran, 24 bölgede ve 52 farklı noktada görevlendirilecek. Ayrıca 7 bot ve 2 jet ski de kullanımda olacak. Ekipler, serinlemek ve yüzmek için denizden veya gölden faydalanan vatandaşları olası boğulma olaylarına karşı korumak amacıyla sezon boyunca sahillerde adeta devriye atacak. Özellikle yüzmeye uygun olmayan gölet, dere, baraj gölü ve denizdeki riskli noktalara da 210 adet güvenlik ve uyarı tabelaları dikildi. 'Bu bölgede suya girmek yasaktır', 'Güvenlik mantarları dışında denize girmek tehlikeli ve yasaktır', 'Kayalardan denize atlamak tehlikeli ve yasaktır', 'Cankurtaranların talimatlarına uyunuz' yazılı tabelalarla, vatandaşlar olası boğulma ve yaralanma olaylarına karşı uyarıldı.