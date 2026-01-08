Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yerli ve millî imkânlarla geliştirilen yeni silah ve sistemlerin envantere alındığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı, savunma sanayinde yerli ve millî üretimle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni stratejik ve teknolojik ürünlerin kazandırıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, muhtelif miktarda Seyyar Havan Tespit Radarı, MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3) ile Millî Piyade Tüfeği (MPT-76) için muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı ve söz konusu sistemlerin envantere alındığı belirtildi.

Ayrıca Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) tarafından, farklı adet ve çaplarda çeşitli silah ve mühimmatın teslimatının da tamamlandığı ifade edildi.

Millî Savunma Bakanlığı, yerli ve millî savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü artırmaya devam ettiğini vurgulayarak, bu alandaki çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.