TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Kurtulmuş, Suriye'de SDG'nin yeni yönetime entegrasyonunun sağlanması gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde TBMM Basın Koridoru'nda parlamento muhabirleri ve Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Kurtulmuş, ardından basın mensuplarıyla sohbet ederek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun demokratik olgunluğun önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. Komisyona katkı sunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür eden Kurtulmuş, toplumun farklı kesimlerinin dinlendiğini ve çalışmaların nihai aşamaya geldiğini söyledi.

Siyasi partilerin kendi raporlarını hazırladığını aktaran Kurtulmuş, 'Ortaklaşılan noktaları çoğaltarak, ayrışılan alanlarda da mutabakat zemini oluşturmaya çalışıyoruz. Çok uzun olmayan bir vadede, muhalefet şerhi olmaksızın herkesin kabul edebileceği güçlü bir metni kamuoyuyla paylaşmayı ümit ediyorum' dedi. Komisyonun çalışmalarının tavsiye niteliğinde olacağını vurgulayan Kurtulmuş, örgütün silah bırakmasının tespit edilmesinin ardından yapılacak yasal düzenleme tekliflerinin TBMM Genel Kurulu'na sunulacağını belirtti.

'SDG, SURİYE'NİN YENİ YÖNETİMİNE ENTEGRE OLMALI'

Suriye'deki gelişmelere ilişkin soruları da yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının hem ülke hem de bölge için hayati önemde olduğunu belirten Kurtulmuş, yeni yönetimin tüm toplumsal kesimleri kapsayan katılımcı bir yapı kurmasının Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Bazı ülkelerin bölgeyi parçalamaya yönelik politikalar izlediğine dikkat çeken Kurtulmuş, 'İsrail'in bölge halklarıyla ilgili yaklaşımı, birliği ve bütünlüğü hedef almaktadır. Suriye'deki tüm unsurların birlik ve kardeşlik temelinde yeni bir Suriye inşa etmesi gerekiyor' dedi.

10 Mart Mutabakatı'na atıfta bulunan Kurtulmuş, özellikle SDG'nin bir an önce Suriye'nin yeni yönetimine entegre edilmesi gerektiğini belirterek, bunun Suriye'nin tüm halklarının yararına olacağını dile getirdi. PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakmasının esas olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sürecin hızlandırılarak tamamlanması gerektiğini söyledi.

'MECLİS İŞLEVSİZ DEĞİL, DEMOKRASİNİN KALBİDİR'

TBMM'nin işlevinin azaldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Kurtulmuş, bu görüşe katılmadığını belirtti. Terör sorununun çözümü için Meclis'te tüm siyasi partilerin bir araya geldiğine dikkat çeken Kurtulmuş, 'Bu Meclis mi etkisiz Meclistir?' diye sordu.

Meclis'in özgür tartışma ortamının bulunduğu bir yapı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Meclis'in itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti. Türkiye demokrasisinin kalbinin TBMM olduğunu belirten Kurtulmuş, Meclis'in daha etkin çalışmasının milletvekillerinin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Üslup konusuna da değinen Kurtulmuş, kadın milletvekillerinin bu konuda bir inisiyatif başlatacağını açıkladı. İçtüzük'ün daha etkin tartışmayı sağlayacak şekilde güncellenmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, eksikliklerin giderilebileceğini söyledi.

'YENİ ANAYASA MECLİS'İN ÖNÜNDE BİR ÖDEV'

Türkiye demokrasisinin güçlenmesi için yeni bir anayasanın şart olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Meclis'in önünde sivil, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir anayasa yapma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Ancak komisyon çalışmalarında anayasa konusunun özellikle dışarıda tutulduğunu belirten Kurtulmuş, önceliğin terörün sona erdirilmesi ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi olduğunu sözlerine ekledi.