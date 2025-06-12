Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), her geçen yıl artan kapsam ve sayıdaki tatbikatlarla uluslararası alanda varlık göstermeye devam ediyor. Haziran 2025 takvimi, Türkiye’nin dost ve müttefik ülkelerle iş birliğini güçlendiren bir dizi tatbikat ve liman ziyaretiyle dolu.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde, havada ve siber alanda gerçekleştirdiği tatbikatlarla caydırıcılığını ve etkinliğini artırıyor.

Haziran ayı boyunca Azerbaycan’dan Polonya’ya, Baltık Denizi’nden Bahreyn’e kadar geniş bir coğrafyada düzenlenen tatbikatlar ve liman ziyaretleriyle Türkiye, dostluk, iş birliği ve bölgesel güvenliği güçlendirme hedefini sürdürüyor.

AZERBAYCAN İLE “SARSILMAZ KARDEŞLİK” VE “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK-2025” TATBİKATLARI

Bakanlığın haftalık basın toplantısındda TSK'nın tatbikatlarıyla ilgili bilgi de verildi.

Türkiye, “İki devlet, tek millet” anlayışıyla Azerbaycan ile bağlarını güçlendirmeye devam ederken Nahçıvan’da 12-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen Sarsılmaz Kardeşlik Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı, dostluk ve koordinasyonu pekiştiriyor. Ardından 20-30 Haziran’da Mustafa Kemal ATATÜRK-2025 Müşterek ve Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı gerçekleştirilecek. Her iki tatbikatın seçkin gözlemci günü, 30 Haziran’da eş zamanlı olarak icra edilecek.

Nahçıvan’da 20-30 Haziran tarihleri arasında Mustafa Kemal ATATÜRK-2025 Müşterek ve Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı’nın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QujT2O0JBr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2025

NATO VE ULUSLARARASI TATBİKATLARLA BÖLGESEL GÜVENLİK

Yine TSK, Haziran ayı boyunca çok uluslu tatbikatlarla NATO müttefikleriyle iş birliğini güçlendirecek.

Polonya’da 2-20 Haziran’da NATO Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik tatbikatı, Baltık Denizi’nde Baltops Deniz, Romanya’da 9-24 Haziran’da Saber Guardian, Bulgaristan’da 9-13 Haziran’da Strike Back Taktik Seviye Komuta Yeri, İtalya, İspanya ve Almanya’da 9-20 Haziran’da Ramstein Ambition Hava Savunma, Almanya’da Joint Cooperation, Romanya’da Sea Breeze I Amfibi Harekât, Slovenya’da 10-27 Haziran’da Adriatic Strike Yakın Hava Desteği ve Romanya’da 11-25 Haziran’da Eurasian Partnership Mayın Karşı Tedbirleri tatbikatlarına katılım sağlayacak.

Ayrıca, Moğolistan’da 14-28 Haziran’da Khaan Quest, Bahreyn’de 15-18 Haziran’da Compass Rose Deniz Güvenliği Eğitimi ve Tunus’ta 16-20 Haziran’da Tunus Deniz Tatbikatı ile TSK, küresel iş birliğini güçlendiren adımlar atacak. Ayrıca Bahreyn’de düzenlenen Compass Rose Tatbikatı’na Türkiye, ilk kez bir gözlemci personelle katılacak.

LİMAN ZİYARETLERİYLE DENİZDE DİPLOMASİ

TSK, denizdeki varlığını liman ziyaretleriyle pekiştiriyor. Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu kapsamında TCG AKÇAKOCA, 10-12 Haziran’da Bulgaristan/Burgaz’a liman ziyareti gerçekleştirdi ve 14-16 Haziran’da Romanya/Köstence’yi ziyaret edecek.

11-25 Haziran’da Bulgaristan’da MCM BLACK SEA’nın 5’inci aktivasyon faaliyeti yürütülüyor.

Öte yandan, İtalya’ya ait FRANCESCO MIMBELLI gemisi 12-15 Haziran’da Antalya’ya, TCG YZB. GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AKÇAY ise 13-16 Haziran’da Hırvatistan/Split’e liman ziyareti gerçekleştirecek. Ayrıca, TCG BÜYÜKADA, Malezya’daki 17’nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı’nın ardından 13-16 Haziran’da Sri Lanka/Kolombo’yu ziyaret edecek.