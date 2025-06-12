Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mayıs 2025’te hava kirliliğine neden olan 53 sanayi tesisine 38 milyon 114 bin 589 TL ceza kesti. Bakan Murat Kurum, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile 414 tesisin 802 bacasını 7/24 izlediklerini belirterek, denetimlerin artarak süreceğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimlerini sıkılaştırıyor.

Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) ile Türkiye’deki 414 sanayi tesisine ait 802 bacanın emisyon değerleri anlık olarak takip ediliyor. Kirletici gaz ve partikül madde ölçümleri 7/24 kaydediliyor, yasal sınır aşımları ise merkeze anında bildiriliyor.

MAYIS’TA 53 TESİSE CEZA

Bakanlık, saha denetimlerinin yanı sıra teknolojik izleme sistemleriyle kirliliği önlemeyi hedeflerken, Mayıs 2025’te yapılan incelemeler sonucu hava kirliliğine yol açtığı tespit edilen 53 sanayi tesisine toplam 38 milyon 114 bin 589 TL idari ceza uygulandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.