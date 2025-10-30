İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, üç noktada yeni çöp bertaraf tesisi için mesafe alındığını açıkladı. Başkan Tugay, 'Bakanlık onaylarsa sorun kökünden çözülecek' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın toplantısında kentin çöp sorununa yönelik kapsamlı planı paylaştı.

Harmandalı odaklı çalışılmadığını vurgulayan Tugay, üç ayrı noktada modern katı atık bertaraf tesisi için ciddi ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Bütüncül plan kapsamında geri dönüşüm, hafriyat, mobilya, bahçe ve organik atıkların komposta dönüşümü dahil büyük ölçekli sistem revize edildiğini belirten Başkan Tugay, 'ÇED süreçleri başlatıldı. Çevre Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara raporlar sunuldu. Harmandalı acil değil ama ihtiyaç olursa kullanılacak. Bakanlık yol gösterirse, çöp sorunu tamamen bitecek' diye konuştu.

Başkan Tugay, planın onaylanması halinde İzmir'in atık yönetiminin sürdürülebilir ve çevre dostu hale geleceğini kaydetti.