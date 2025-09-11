Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine yeni yerli ve milli silah sistemlerinin eklendiğini duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sensör keşif, radar, komuta araçları ve Dragoneye-2 termal kameralar kazandırılırken, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarını tamamladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, TSK’nın modernizasyon sürecinde önemli bir adım daha attığını açıkladı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk’ün yönettiği haftalık bilgilendirme toplantısında, savunma sanayindeki yerli ve milli ürünlerin TSK’nın caydırıcılığını artırdığı vurgulandı.

YENİ SİSTEMLER ENVANTERDE

Son bir haftada Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na muhtelif miktarda sensör keşif araçları, radar sistemleri, komuta araçları ve Dragoneye-2 termal kameraların muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındı. Bu sistemlerin TSK’nın keşif, gözetleme ve komuta-kontrol kabiliyetlerini güçlendirerek operasyonel etkinliğini artıracağı kaydedilirken, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE), çeşitli çapta silah ve mühimmat teslimatlarını başarıyla gerçekleştirdiği duyuruldu.

DSEI 2025’TE TÜRKİYE RÜZGARI

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, MKE'nin yerli üretimdeki lider konumunu pekiştirerek TSK’nın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini kaydetti.

9-12 Eylül 2025 tarihlerinde Londra’da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na (DSEI 2025) katılan MKE'nin, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yenilikçi ürünleri küresel vitrinde sergilediğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, fuarın Türkiye’nin yapay zeka destekli sistemler ve ileri teknolojili silah çözümleriyle uluslararası alanda adından söz ettirmesine olanak sağladığını belirtti.