Maltepe Belediyesi, Maltepeli kadınların düzenli spor yapmalarını destekleyen, sene boyunca devam edecek ücretsiz spor derslerine Yalçın Kızılay Spor Merkezi'nde başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin yaz mevsiminde kadınlara yönelik ücretsiz düzenlediği spor derslerinin ardından sene boyunca devam edecek spor dersleri Altayçeşme Mahallesi Batı Sokak No: 2'de bulunan Yalçın Kızılay Spor Merkezi'nde geçtiğimiz hafta başladı. Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği fonksiyonel antrenman, pilates, yoga ve crunch dersleri, profesyonel eğitmenler eşliğinde haftanın beş günü gerçekleşiyor.

Spor dersleriyle ilçedeki kadınların beden ve zihin sağlıklarının geliştirilerek yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sunuluyor. Kayıt gerektirmeyen derslere katılım için Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından 'Kendinize vakit ayırmak, enerjinizi tazelemek ve daha da güçlenmek için bize katılın' çağrısı yapıldı.