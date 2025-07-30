Bostanlıspor’un gelecek vaat eden oryantiring sporcusu Eymen Vatansever Milli Takıma seçildi ve milli takım ile Çek Cumhuriyeti'nin en büyük eğitim kampı olan, Kuzey Moravya'daki Vidnava'da düzenlenen Silva O'Camp'ta kampa katıldı.İZMİR (İGFA) -Önümüzdeki ay Bulgaristan’da yapılacak SEEOC’da (Kuzey Doğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası) Ay Yıldızlı forma ile yarışacak Bostanlısporlu Eymen Vatansever “hedefim ülkeme ilk yarışımda ilk madalyayı kazandırmak” dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez uygulanan, alt yapıyı güçlendirmek amacıyla ilk altıya giren sporcuları için yurt dışında uyguladığı kampa Bostanlısporlu Eymen Vatansever de katıldı.

Çekya’daki Milli Takım kampının son derece verimli geçtiğini ifade eden Eymen, “Silva O Campta çok iyi bir hazırlık geçirdik. Hedefimiz SEEOC’da en iyi dereceyi elde etmek. Antrenmanlarımız gerçekten harika geçti. Türkiye’de Bostanlıspor ile gösterdiğim başarıyı, yurt dışında da Milli Takım formasıyla tekrarlamak en büyük amacım” dedi.

14 yaşındaki sporcu, kendi yaş grubunun yanı sıra 16 yaş grubunda da yarışıyor. Kendi yaş grubunu 2024/25 sezonunda zirvede şampiyon olarak tamamlayan Eymen Milli Takımda uzun yıllar yarışmak amacında.