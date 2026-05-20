Bulgaristan'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kıymet Rümeysa Tezcan, yalnızca minderdeki başarısıyla değil, azmi ve mücadele hikayesiyle de Türkiye'ye ilham verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kıymet Rümeysa Tezcan, Bulgaristan'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Ay-yıldızlı mayoyla mindere çıkan genç sporcu, rakiplerini geride bırakarak Türk bayrağını zirveye taşıdı. Trakya'nın küçük bir köyünde başlayan spor yolculuğu, Avrupa şampiyonluğuna uzanan büyük bir başarı hikayesine dönüştü. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Rümeysa, sadece sportif başarısıyla değil, toplumsal önyargılara karşı verdiği mücadeleyle de öne çıktı.

Kadınların güreş sporunda var olamayacağı yönündeki kalıplaşmış düşünceleri yıkan milli sporcu, 'erkek sporu' algısına karşı elde ettiği başarıyla birçok genç kıza örnek oldu. Başarısının ardında ise disiplinli çalışma kadar aile desteği de yer aldı. Köy yaşamında ailesine yardım ederek büyüyen Rümeysa'nın, antrenmanlarına devam edebilmesi için ailesinin büyük fedakarlık gösterdiği öğrenildi.

Genç sporcunun yeteneğinin antrenörleri tarafından erken yaşta fark edilmesi ve sistemli bir şekilde desteklenmesiyle gelen Avrupa şampiyonluğu, Türk sporunda örnek başarı hikayeleri arasındaki yerini aldı.