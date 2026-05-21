TOFAŞ Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu basketbol altyapı seçme organizasyonunu 7 Haziran Pazar günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Seçmelere, 2011-2018 arası doğumlu sporcular katılabilecek.
BURSA (İGFA) - Türk basketbolunun köklü kulüplerinden TOFAŞ, basketbol altyapı organizasyonunda daha fazla gence ulaşabilmek için yeni sezon öncesi altyapı seçmelerini gerçekleştiriyor.
Mavi Yeşilli kulüp, 2026 yılının ikinci seçme organizasyonunu 7 Haziran 2026 - Pazar günü düzenleyecek. 2011-2018 arası doğumlu sporcuların katılabileceği seçmeler, TOFAŞ Fabrikası içerisinde yer alan Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda 10.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Seçmelerde sporcular bir dizi testten geçip, saha içerisinde TOFAŞ altyapı antrenörlerinin gözetiminde seçme antrenmanına katılacak. Altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken isimler daha sonra kulübün resmi internet sitesi www.tofasspor.com'dan duyurulacak.
Yaş gruplarına göre seçme saatleri şöyle:
• 2011 Doğumlu sporcular 10.00 - 11.00 arası
• 2012 Doğumlu sporcular 11.00 - 12.00 arası
• 2013 Doğumlu sporcular 12.00 - 13.00 arası
• 2014 Doğumlu sporcular 13.00 - 14.00 arası
• 2015 Doğumlu sporcular 14.00 - 15.00 arası
• 2016 Doğumlu sporcular 15.00 - 16.00 arası
• 2017 Doğumlu sporcular 16.00 - 17.00 arası
• 2018 Doğumlu sporcular 17.00 - 18.00 arası