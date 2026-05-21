Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve iş birliğinde 2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı, ilk kez Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

GAZİANTEP (İGFA) - Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, Power App ve HT Spor katkılarıyla yapılacak dev organizasyon, 24 Mayıs 2026 Pazar günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde bulunan Gazi Pisti'nde düzenlenecek.

Motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek şampiyonada 8 takım ve 20 profesyonel drift aracı piste çıkacak. Drift pilotlarının kapı kapıya mücadele edeceği yarışlarda, adrenalin ve heyecan gün boyu sürecek.

Etkinlik programı kapsamında organizasyon, saat 10.00'da başlayacak antrenman turlarıyla start alacak. Saat 12.30'da gerçekleştirilecek seyirci padok ziyaretiyle vatandaşlar araçları ve pilotları yakından görme fırsatı bulacak. Günün en heyecanlı bölümü olan eleme eşleşmeleri ise saat 15.30'dan itibaren başlayacak.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden drift sporcularını Gaziantep'te buluşturacak organizasyonun, motor sporlarına ilgi duyan vatandaşlardan yoğun katılım görmesi bekleniyor.

Yarışmalarda hakem olarak ise Haydar Özdemir, Hüseyin Kar ve Melih Şahin yer alacak.