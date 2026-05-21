Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği '10. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası' öncesinde kura heyecanı yaşandı

67 erkek ve 2 kadın takımı olmak üzere toplam 69 takımın mücadele edeceği turnuvada, 1035 Büyükşehir Belediyesi personeli şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek.

Bursa'da birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerine de devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Gençlik Kulübü koordinasyonunda 10. Başkanlık Kupası Personel Futbol Turnuvası' düzenliyor.

1 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan turnuvanın kura çekimi ise Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Takım kaptanlarının katıldığı kurada, personel arasında büyük heyecan yaşandı. Birlik ruhunu güçlendirecek turnuvada, 2'si kadın olmak üzere toplam 67 takım ve 1035 personel kıyasıya mücadele edecek.

Atıcılar Spor Tesisi'nde gerçekleşecek olan müsabakalar sonucunda final maçlarıyla kupalar sahiplerini bulacak.