Spor Kenti Çayırova'da yapılan spor yatırımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün U-10 Kız Basketbol Takımı, mücadele ettiği, Kocaeli Basketbol U-10 Kızlar Ligi'nde, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'nın minik basketbolcuları, potada destan yazdı. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projelerle Çayırova'ya spor kenti kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin bu alanda yaptığı yatırımlar, meyvelerini vermeye devam ediyor.

Kocaeli Basketbol U-10 Kızlar Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-10 Kız Basketbol Takımı, bu sezon oynadığı 8 maçın 8'ini de kazanarak, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti.

A takım seviyesinde gösterdiği başarıyı, altyapılarda da sürdüren Çayırova Belediyesi, basketbolda adından söz ettirmeye ve sporcu yetiştiren bir kimliğe bürünmeye devam ediyor. Potada büyük bir başarı elde eden minik basketbolcuları tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konu hakkında şunları kaydetti:

'SPOR KENTİ OLDUĞUMUZUN KANITIDIR'

'Kocaeli Basketbol U-10 Kızlar Ligi'nde sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-10 kız basketbol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Basketbolda yakaladığımız ilgiyi her geçen gün daha da büyütüyor, bu sporu tabana yayarak geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spora olan sevgisi, Çayırova'mızın artık gerçek bir 'Spor Kenti' olduğunun en güzel göstergesidir. Bugün parkelerde elde edilen bu başarılar; kurduğumuz hayallerin, verdiğimiz emeğin ve gençliğe yaptığımız yatırımların en kıymetli sonucudur. Şampiyonluk sevinci yaşayan evlatlarımızı, antrenörlerimizi ve ailelerimizi gönülden kutluyor; nice başarıları hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum.'