KONYA (İGFA)- Karatay Belediyesi tarafından Karatay İnsani Değerler Projesi (KAİDE) kapsamında geleneksel hale getirilen okullar arası spor turnuvalarının ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Nihat Gün Futbol Sahası'nda düzenlenen törende; ödüllü liseler arası futsal, ortaokullar arası futbol, erkekler voleybol ve kızlar voleybol turnuvalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları verildi.

Toplam 60 okuldan 858 öğrencinin katıldığı organizasyonlarda genç sporcular hem sportif yeteneklerini sergiledi hem de dostluk ve centilmenlik ruhunu sahaya yansıttı.

Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi'nin gençlere ve spora yönelik yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü söyledi. İlçede bugüne kadar 30'un üzerinde halı saha yaptıklarını belirten Kılca, bu yıl 12 yeni halı sahanın daha kazandırılacağını açıkladı. KAİDE Projesi ile spor çalışmalarının daha da güçlendiğini ifade eden Kılca, yapımı süren Sporcu Yetiştirme Merkezi'nin tamamlanmasıyla gençlerin daha fazla spor imkânına kavuşacağını belirtti.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise öğrencilerin sadece akademik değil; spor, sanat ve kültür alanlarında da gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay da sporun gençlerin hayatındaki önemine dikkat çekerek, sporun disiplinli ve başarılı bireyler yetiştirmede önemli rol oynadığını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru ise Konya'nın 2026 yılında 'Avrupa Bisiklet Başkenti' ve 'Gençlik Başkenti' unvanlarını taşıyacağını hatırlatarak, gençlerin Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğini söyledi. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.