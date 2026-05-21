Zafer Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Parti yönetimi, kararın yalnızca CHP’yi değil, Türkiye’de demokratik siyaseti ve hukuk düzenini de hedef aldığını savundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında “mutlak butlan” gerekçesiyle tedbirli iptal kararı verdiği belirtildi. Karar kapsamında, bu tarihten sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylarla alınan kararların da geçersiz sayıldığı ifade edildi.

Kararın ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu’nun olağanüstü toplandığı bildirildi. Antalya programını yarıda keserek Ankara’ya dönen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, ilk olarak CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceği açıklandı.

Parti açıklamasında, Ümit Özdağ’ın 20 Ocak 2025’te gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan sürecin, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla devam ettiği öne sürülerek, Türkiye’de “düşman ceza hukuku” anlayışının yaygınlaştığı iddia edildi.

Zafer Partisi yönetimi, alınan kararın “çağdaş demokratik siyasete ve hukukun üstünlüğüne karşı alınmış bir karar” olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Öte yandan, gelişmelere ilişkin ayrıntılı açıklamanın 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 13.30’da düzenlenecek basın toplantısında Ümit Özdağ tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.