Bursa'nın sporcu fabrikası Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde kongre heyecanı yaşandı.

BURSA (İGFA) - BUSKİ Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula, Büyükşehir ve Belediyespor yöneticileri katıldı. Toplantıda ilk olarak bir önceki yönetimin faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu onaylandı. Ardından yapılan açık oylama sonucu, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Kulübün yeni başkanı Sezer Sezgin oldu.

Oy birliğiyle Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Sezer Sezgin, kendisini göreve uygun gören Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Önceki yönetime de kulübe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Sezgin, 'Bu bir bayrak yarışı. Amacımız çıtayı daha da yukarı çıkarmak. Büyükşehir Belediyespor Kulübü, tüm branşlarda ahlaklı sporcular yetiştirme görevinin yanı sıra, hiçbir ayrım gözetmeden herkese spor yapabilme imkanı sunan bir organizasyon olmaya devam edecektir. Sağlıklı yaşam ve yaşam boyu spor şehrimizin olmazsa olmazlarındandır. Tüm genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yönetim kurulu; Sezer Sezgin, Elif Akçay, Hasan Vanlıoğlu, Önder Cesur, Asım Amil, İbrahim Dal, Ömer Hançer, Cemil Ünlü, Tolga Özpamuk, Abdulbaki Güler, Mesut Köse, Enes Uslu ve İsmail Can'dan oluştu.

Denetim Kurulu ise Hasan Memduh Özyıldırım, Metin Kılıç ve Akif Karaoğlu'ndan oluştu.