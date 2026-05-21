Türk yelkenciliğini uluslararası arenada başarıyla temsil eden Eker Süzme, İtalya'nın Sardunya Adası'nda düzenlenen 'Cape 31 Mediterranean Circuit' serisinin ikinci ayağını ikinci sırada tamamladı.

BURSA (İGFA) - Avrupa'nın prestijli organizasyonları arasında gösterilen Cape 31 serisinin ikinci ayağında önemli bir başarıya daha imza attı.

15-17 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Sardunya Adası'nda gerçekleştirilen yarışları ikinci sırada tamamlayan Eker Süzme, uluslararası arenada dikkat çeken performansla derece elde etti.

Toplam 14 uluslararası ekibin mücadele ettiği organizasyonda 5 yarış gerçekleştirilirken, Sardunya'nın kuzey-doğu sahilinde düzenlenen yarışlar boyunca ekipler; değişken hava koşulları, ani bastıran yağmurlar ve zaman zaman 25 knot seviyesine ulaşan sert rüzgarlarla mücadele etti.

GENEL SIRALAMADA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Ahmet Eker dümenciliğinde yarışan Eker Süzme ekibinde; Burak Zengin, Murat Mekikçi, Mark Spearman, Sam Gilmour, Uğur Esen, Doğa Arıbaş, Melis Baykal ve Massimo Bortoletto yer aldı.

Deneyimi yüksek sporculardan oluşan ekip, yarış boyunca sergilediği istikrarlı mücadeleyle kürsü başarısına ulaştı.

İki etkinlik ardından Eker Süzme, Michael Wilson'ın Shotgunn'ı ve Alessandro Rombelli'nin Stig'i ile aynı puanda olmasına rağmen genel sıralamada liderliğe yükseldi.

Cape 31 Mediterranean Circuit serisi rotasını 4-6 Haziran tarihlerinde Bonifacio'da gerçekleşecek yarışlara çevirdi.