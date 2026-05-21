49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında festivale renk katan halk dansları toplulukları Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’yi makamında ziyaret etti.



Yabancı ülke ekipleri Kosova, Gürcistan ve Kuzey Osetya ile yurt içinden gelen ekiplerin ziyaretinde samimi diyaloglar kuruldu ve çeşitli hediyeler takdim edildi.



Belediye Başkanı Fuat Köse, 3 bin yıllık bu festivalin Giresun'un tanıtımında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ekiplerin festivale zenginlik kattığını ve çok başarılı gösteriler sunduğunu dile getiren Başkan Köse, halk oyunları ekiplerinin festivalin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Köse, festivale katılan tüm yerli ve yabancı ekipleri Giresun’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını da bildirdi.



Misafir ekip sözcüleri ise, kendilerine anlatıldığı gibi güzel bir festival yaşandığını belirterek, Giresunluların kendilerine göstermiş olduğu ilgi, alaka ve misafirperverliğe karşı hayranlıklarını anlattı.



Ekipler, davet almaları halinde Giresun’a yeniden gelmek istediklerini de belirtti.