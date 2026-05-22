Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ile İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kurbanlık satış ve kesim yerlerinde denetimler yapıyor. Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de satış ve kesim alanlarında ilaçlama işlemleri gerçekleştiriyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban satış ve kesim yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

KURBANLIKLARIN DURUMLARI İNCELENİYOR

Denetimlerde; hayvanların resmi yollarla getirilip getirilmediği, küpe ve kayıt durumları, pasaportları, sağlık kontrolleri ve hastalık belirtileri, sevk ve veteriner sağlık raporları inceleniyor.

SATIŞ VE KESİM ALANLARININ FİZİKİ ŞARTLARI KONTROL EDİLİYOR

Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşların sağlığının korunması ve sağlıklı kurbanlık hayvan temininin sağlanması amacıyla düzenlenen denetimlerde hayvanların kurbanlık vasfına uygunluğu, hayvan satış alanlarının fiziki şartları, kesim alanlarının hijyen şartları, temizlik durumu, kesim süreçlerine ilişkin uygulamalar ve alınan tedbirler gibi kriterler de kontrol ediliyor.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ

İlçe sakinlerinin Kurban Bayramı’nı sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için başlatılan denetimler sırasında Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kurban satış ve kesim alanlarında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Larva, sinek ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda biyosidal ilaçlar kullanılıyor. Ayrıca sinek bantları çekiliyor, ULV cihazları hazır bekletiliyor.

Ekipler, Kurban Bayramı süresince sahada aktif olarak çalışacaklar, vatandaşların yanında olacaklar.