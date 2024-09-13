Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “Trakya Roket Takımı” Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Mustafa Arda ve Arş. Gör. Tunahan Pamukçu danışmanlığında hazırladıkları tasarım ile TEKNOFEST’te finale kalma başarısı gösterdi.EDİRNE (İGFA) - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST yarışmasına katılan ve ön eleme aşamasını geçmeyi başaran Trakya Roket Takımı, Aksaray ilinde 11-13 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST Orta İrtifa Roket kategorisi finaline adını yazdırdı.

Kaynak: igf