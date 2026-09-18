Trakya Birlik, ayçiçeğinde ön alım fiyatını ton başına 37 bin TL olarak açıkladı. Yüzde 44 yağlı ayçiçeği için belirlenen fiyatın hasat döneminde piyasanın istikrarlı işlemesine katkı sağlaması hedeflendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), hasat mesaisi süren ayçiçeğinde ön alım fiyatını açıkladı.

Birlik, yüzde 44 yağlı ürün için ton başına 37 bin TL fiyat belirlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yağlı tohumlarda üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasının Türkiye açısından önemli olduğu vurgulandı.

235 BİN 979 TON ALIM YAPILDI

Trakya Birlik'in hasat süresince 48 kooperatife bağlı 109 alım merkezi ve iki fabrikada üreticilerden ürün teslim almaya devam ettiği belirtilirken, bugüne kadar toplam 235 bin 979 ton ayçiçeği alımı yapıldığı kaydedildi. Birlik, henüz alım fiyatı açıklanmadan ürünlerini birliğe teslim eden çiftçi ortaklara da teşekkür edildi.