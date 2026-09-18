Elazığ'da bu ay faaliyete başlayan; Çanakkale ve Boyabat'ta ise proje aşamasında olan üç yeni üretim tesisi bulunan Eti Bakır'ın bu tesisleri için yatırım tutarı 2,2 milyar dolara ulaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de madenden son ürüne kadar üretim yapma kabiliyetine sahip tek şirket olan Eti Bakır, yılda 90 bin ton katot bakır üretimle Türkiye'nin bakır ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyor. Cengiz Holding'in grup şirketi olarak, üretim kapasitesini desteklemek üzere yatırımlara devam eden şirket, yeni satın almalar, yeni üretim sahası yatırımları ve verimlilik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Grup bünyesinde gerçekleştirilen Çayeli Bakır ve Anagold Madencilik'teki satın almaları ile buna ek olarak Elazığ, Çanakkale ve Sinop'taki yeni üretim sahaları ile Samsun'daki kapasite artış yatırımlarını anlatan Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, toplamda 2,2 milyar dolarlık yatırım tutarı olduğunu ifade etti.

ELAZIĞ'DA 700 KİŞİLİK İSTİHDAM

Elazığ'ın Maden ilçesindeki Eti Bakır İşletmesi'nin bu ay geçici faaliyet belgesini alarak üretime başladığını ifade eden Asım Akbaş, 'Bu üretim sahamız için yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Yıllık 1 milyon ton tüvenan cevher çıkararak işleyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan bakırın yerli kaynaklarla karşılanması için önemli bir destek sağlayacak olan bu üretim sahamızda 700 kişilik istihdamımız var. Öncelikli olarak bölgeden istihdam sağlayarak, şehrin ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Elazığ işletmemiz aynı zamanda döngüsel ekonomi için de bir örnek olacak. Üretim sahamızda bakırdan arta kalan pirit Mazıdağı tesisimize gönderilecek ve burada kobalt, çinko gibi değerli metalleri geri kazanacağız. Ayrıca Elazığ İşletmemiz'den gelecek konsantre bakır için Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisimizde de bir kapasite artışı yaptık. Yıllık katot bakır üretim kapasitemizi 70 bin tondan 90 bin tona çıkardık' dedi.

ÇANAKKALE YIL SONUNDA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Çanakkale'de yine grup bünyesinde bulunan Truva Bakır'a ait Halilağa Bakır Madeni'nin de bu yılın sonunda faaliyete geçeceğini kaydeden Akbaş, şunları söyledi: 'Faaliyete başladığında Halilağa Bakır Madeni için toplam 600 milyon dolarlık yatırım yapmış olacağız. Bu tesisimizde yılda 6 milyon ton tüvenan cevher çıkarılacak. Burada da öncelikli olarak bölgeden karşılanmak üzere işletme süresince 1.000 kişiye istihdam sağlayacağız. Öte yandan gelecek yılın sonunda üretime başlayacak Sinop Boyabat'taki üretim sahamız için de yine yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriyoruz.'

YENİ TESİSLERDE KATMA DEĞER ARTIRILIYOR

Çayeli Bakır ve Anagold Madencilik'teki satın almalarla ilgili de bilgi paylaşan Akbaş, 'Çayeli Bakır'daki satın alma sürecimiz nisan sonu itibarıyla tamamlandı. Eskiden bakır konsantresi olarak ihraç edilen cevher artık Samsun'daki izabe tesisimizde katma değeri yüksek katot bakır haline getiriliyor. Ayrıca Cengiz Holding bünyesine geçmesi ile birlikte buradaki verimlilik ve teknoloji yatırımlarımız da devam ediyor. Yine Anagold Madecilik de mayıs ayından itibaren Cengiz Holding şemsiyesi altında faaliyetlerini sürdürüyor. Altın üretiminde Türkiye'nin en büyük iki madeninden birine sahip olan Anagold Madencilik ile ülkemizin altın ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyoruz. Günlük 6 bin ton maden işleyebilen şirket, yerel kalkınmayı önceliklendirerek, 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Bu yıl gerçekleşen bu satın almalar toplam 1,8 milyar dolara mal oldu' diye konuştu.