Sermaye Piyasası Kurulu, fonlar üzerinden oluşabilecek sistemik riskleri önlemeye yönelik düzenlemelerin titizlikle hazırlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Ağustos 2026 tarihinde kamuya açıklanan Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber kapsamında yapılan kapsamlı değişikliklerin hazırlık sürecine ilişkin açıklama yaptı.

SPK'nın açıklamasında, 2025 yılı son çeyreğinde bazı yatırım fonlarının, özellikle serbest yatırım fonları ve para piyasası fonları aracılığıyla, fiili dolaşım oranı düşük paylarda ekonomik gerçeklik ve şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketlerine yol açtığının gözlemlendiği belirtildi.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ GÜNDEMİNE TAŞINDI

Açıklamaya göre, söz konusu gelişmeler 2 Aralık 2025'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde ele alındı. Komite, SPK tarafından alınabilecek makroihtiyati tedbirler konusunda tavsiye kararı verdi.

Bu kararın ardından, 3 Aralık 2025'te SPK bünyesinde bir çalışma grubu oluşturularak hazırlıklara başlandı. İlk adım olarak, 18 Aralık 2025'te nitelikli yatırımcı olma şartındaki finansal varlık alt sınırı 1 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

KURUM VE SEKTÖR GÖRÜŞLERİ ALINDI

SPK, rehber taslağı için Borsa İstanbul, Takasbank, MKK, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve ilgili kurumların görüşlerinin alındığını, sektör temsilcileriyle toplantılar yapıldığını bildirdi. Açıklamada, TEFAS'ın işleyişine ilişkin değişiklik taleplerinin de değerlendirildiği, bu kapsamda takas yapısına ilişkin ortak bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

SPK, TEFAS Uygulama Esasları'nın 17 Haziran 2026'da onaylandığını, 20 Temmuz 2026'da ise Takasbank tarafından uygulamaya alındığını hatırlattı. Ayrıca, yatırım fonu portföylerine dahil edilen borsada işlem gören gayrimenkul yatırım fonu ve/veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının, borsa fiyatı yerine net aktif değer ile değerlenmesine ilişkin uygulamanın da 31 Temmuz 2026 sonrasında yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bu düzenleme ile bazı fonların değerinin fiktif biçimde hesaplanmasının önüne geçildiği vurgulandı.

AMAÇ: MANİPÜLASYON VE SİSTEMİK RİSKİ ÖNLEMEK

SPK, rehberin özellikle para piyasası fonları ile hisse senedi serbest fonlar üzerinden ilişkili taraflar arasında teminatsız borçlanma ve borsada olağandışı fiyat hareketleri yoluyla oluşabilecek sistemik riskin finansal istikrara etkisini önlemek amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı. Düzenlemenin, yatırımcı tasarrufunu korumaya, güveni sağlamaya, fonlar üzerinden manipülasyon imkanını sınırlandırmaya ve şeffaflığı artırmaya yönelik olduğu kaydedildi.

SPK, rehbere uyum için geçiş süreleri tanındığını, uygulamanın ardından gelişmelerin ise hem fon yönetim şirketleri bazında hem de sektör genelinde yakından izleneceğini bildirdi.