İstanbul Sarıyer'de başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücünün yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifiyle bu tür zorbalıkların ağır yaptırımlarla sona ereceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde başka bir sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye atan T.F.'nin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, benzer olayların önüne geçmek için yeni Trafik Kanunu Teklifi'nde yer alan ağır cezaları duyurdu.

Yol kesme, araçtan inip kavga çıkarma, araçlara zarar verme gibi agresif davranışların yeni düzenlemeyle ciddi şekilde cezalandırılacağını belirten Bakan Yerlikaya, teklife göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere; 180 bin TL idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması, aracın 60 gün trafikten men edilmesi uygulanacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya, cezaların son derece caydırıcı olacağını vurgulayarak, 'Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez' dedi.

Trafikte benzer olaylara tanık olan vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapmaya çağıran Yerlikaya, 'Biz gereğini yaparız' ifadelerini kullandı.