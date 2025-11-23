Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir beklenen 'Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Parsel veya ada bazında yapılan imar planı değişikliklerinden doğan değer artışının yüzde 90'ı kamuya aktarılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği' Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uygulama imar planı değişiklikleri sonucu taşınmazlarda oluşan değer artışının yüzde 90'ının kamuya kazandırılması öngörüldü.

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE YENİ DÖNEM

Yönetmelik, taşınmaz maliklerinin tamamının talebiyle yapılan uygulama imar planı değişikliklerinde ortaya çıkan değer artışının tespit edilmesi, tahakkuku, ödenmesi ve kamu kurumları arasında dağıtımına ilişkin tüm süreçleri düzenledi. Plan değişikliği tekliflerinde, değer artışının belirlenmesi için en az iki lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından rapor hazırlanacak. Değer artış payının kesinleşmesi ise idare bünyesinde kurulan kıymet takdir komisyonları tarafından yapılacak.

HANGİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSAMDA?

Değer artış payı, özellikle; ada bazında nüfus, yoğunluk ve kat artışı getiren değişiklikler ile fonksiyon değişiklikleri ve riskli yapı bulunan parsellerde yüzde 20'yi aşan emsal artışları

için uygulanacak.

Bazı alanlarda ise değer artış payı alınmayacak.

Bunlar arasında; 6306 sayılı Kanun kapsamındaki riskli alanlar, rezerv yapı alanları, kamu yatırımları, kamu mülkiyetindeki alanlar, mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmazlar, mevcut yoğunluğu artırmayan cephe-yaklaşma mesafesi düzenlemeleri yer alıyor.

Yer Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi Dönüşüm Hesabı Hazine Büyükşehirlerde yüzde 25 yüzde 25 yüzde 25 yüzde 25 Diğer illerde - yüzde 40 yüzde 30 yüzde 30 Bakanlıkça onaylananlarda yüzde 15 yüzde 10 yüzde 75 -

Yönetmelik, 4 Temmuz 2024 öncesi ve sonrası tahakkuklara ilişkin özel düzenlemeler ile riskli yapı şerhi bulunan parseller için geçiş hükümleri de içeriyor. 20 Şubat 2020'den önce yapılmış plan başvuruları ise değer artış payından muaf tutuldu.

Söz konusu yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz