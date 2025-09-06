Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatıyla Birecik’te, ulaşımı köklü şekilde dönüştürecek yeni bir cadde hayata geçiriliyor. Meydan Mahallesi’nden başlayıp Karataş Sokağı’na kadar uzanacak olan bu yeni yol, şehir merkezine girmeden hem yeni devlet hastanesine hem de Şanlıurfa karayoluna doğrudan bağlantı sağlayacak. Yol tamamlandığında, hastaneye ulaşım sadece dakikalar sürecek; Birecik’te yıllardır yaşanan trafik sorunu ise tarihe karışacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Birecik ilçesinde önemli bir ulaşım projesini daha hayata geçiriyor. “Fırat’ın İncisi” olarak bilinen Birecik’te, vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak ve kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak yeni bir cadde yapımına başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güzergâh üzerinde hummalı bir şekilde terasman (zemin hazırlık) çalışmalarını sürdürüyor.

Birecik’in Meydan Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nden başlayacak olan yeni yol, Dr. Abdülkadir Erdil Caddesi üzerinden Karataş Sokağı’na kadar uzanacak. Yaklaşık 2 kilometrelik bir uzunluğa sahip olacak bu yeni güzergâh, Birecik'te yeni devlet hastanesine doğrudan ulaşımı sağlayacak.

Ayrıca hastane bağlantısını daha da güçlendirmek amacıyla, Karataş Sokak’tan yeni hastaneye ulaşımı sağlayacak bir köprü inşa edilmesi de proje kapsamında planlanıyor.

TRAFİK YÜKÜ AZALACAK, ALTERNATİF GÜZERGÂH OLUŞACAK

Yol çalışmasının tamamlanmasının ardından vatandaşlar, şehir merkezine girmeden bu yolu kullanarak hem yeni devlet hastanesine hem de Şanlıurfa karayoluna doğrudan ulaşabilecek. Bu da şehir içi trafik yükünün azalmasına katkı sunacak ve ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltacak.