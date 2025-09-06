Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Bir Anadolu Şenliği” Tunceli’de başladı.TUNCELİ (İGFA) - “Bir Anadolu Şenliği” Tunceli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Tunceli Valiliği İl Özel İdaresi Munzur Doğa Sporları Kamp ve Konaklama Alanı’nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Törene Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Levent Aydın ve il protokolüyle çok sayıda Tuncelili sanatsever katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Bir Anadolu Şenliğimizin ikinci durağını burada açıyoruz inşallah. Yaklaşık 7 gün boyunca dolu dolu geçecek bir program bizleri bekliyor. Başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere kültürümüzü, sanatımızı, tarihimizi, medeniyetimizi en güzel şekilde yaşayacağız, hissedeceğiz, hissettireceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız. Önemli olan, gelecek nesillerin birikimlerimizi ve tarihi mirasımızı doğru bir şekilde alabilmesi ve yine gelecek nesillere aktarabilmesidir. Dolayısıyla bu yıl itibarıyla başlatmış olduğumuz Anadolu Şenliği buluşmalarıyla bu çalışmalara daha fazla ağırlık verilecek.” dedi.

Mameki Parkı’nda kurulan ana sahnede Oğuz Aksaç, Gülten Benli, Ferat Üngür ve Ferhat Göçer’in sahne alacağı şenlikte, Mehmet Süleyman Oduncu, Serap Sütşurup, Merve Öztürk Sezik, Veysel Özer, Murat Belet gibi sevilen sanatçılar da dinleyicileriyle buluşacak. “Bir Anadolu Şenliği Tunceli’de ayrıca, İstanbul Devlet Tiyatrosu “Tamamen Doluyuz” oyunuyla, Ankara Devlet Tiyatrosu ise “Sihirli Ayna” çocuk oyunuyla sanatseverlerle bir araya gelecek.