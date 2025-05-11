İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025’in ilk dört ayında 369 bin 457 sürücüye kırmızı ışık ihlali nedeniyle işlem yapıldığını açıkladı. 1-8 Mayıs’ta ise 498 bin 666 araca çeşitli ihlallerden ceza kesildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Yılın ilk dört ayında, trafik ekipleri tarafından 369 bin 457 araca kırmızı ışık ihlali nedeniyle işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya, “2024’te 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen trafik ışıklarına uyalım, bir anlık acele geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın” uyarısında bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1921435051239063643

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 1-8 Mayıs 2025 tarihlerinde 3 milyon 600 bin 17 aracı denetledi.

Denetimlerde; usulsüz çakar kullanan 50, hız ihlali yapan 149 bin 311, muayenesiz araç kullanan 27 bin 818, emniyet kemeri takmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 474 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 498 bin 666 araca cezai işlem uygulandı.

Bakan Yerlikaya, “Yolculuklar sevdiklerinize kavuşmak içindir, ayırmak için değil” diyerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı.